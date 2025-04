Adamyan ohne Zukunft in Köln

Der 1. FC Köln plant nicht mehr mit Stürmer Sargis Adamyan. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 31-Jährige die Geißböcke im Sommer aller Voraussicht nach leihweise ins Ausland verlassen. Auch eine Auflösung des Vertrags werde nicht ausgeschlossen, mit einer Ablöse durch einen Verkauf kann der FC wohl nicht mehr rechnen.

In der aktuellen Spielzeit ist Adamyan an den SSV Jahn Regensburg verliehen, kommt dabei lediglich auf zwei Tore in 20 Einsätzen. Der Abstieg mit dem Zweitliga-Schlusslicht könnte ausgerechnet nach dem Spiel bei seinem eigentlichen Arbeitgeber am Samstag (20:30 Uhr) feststehen. Der Kontrakt des Armeniers läuft beim FC noch bis 2026.