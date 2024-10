„Einen Tick stärker“: Nagelsmann beantwortet die T-Frage

Jeweils zum ersten Mal in ihrer Karriere standen Alexander Nübel (28/VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) bei den jüngsten Partien im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden Vertreter der noch lange verletzten Nummer eins Marc-André ter Stegen hielten tadellos.

Beim gestrigen 1:0-Sieg gegen die Niederlande durfte sich Baumann kurz vor Schluss noch mit einer wichtigen Parade auszeichnen und erhielt die FT-Note 2,5. Im Anschluss sagte der drittälteste DFB-Debütant der Geschichte: „Perfekter hätte der Tag nicht sein können. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich bin einfach nur extrem stolz, für unser Land gespielt zu haben.“

Alles andere als unwahrscheinlich ist, dass noch weitere hinzukommen. Denn Julian Nagelsmann sieht Baumann offenbar aktuell als beste Wahl im Tor. Nach der Partie sagte der Bundestrainer: „Die aktuelle Saison ist Olli einen Tick stärker als Alex.“ Wenngleich er nicht prophezeien könne, ob das so bleibt. Für die November-Länderspiele gegen Bosnien und Herzegowina und in Ungarn ist Baumann aber erstmal in der Pole Position.