Verthongen verlängert kurzfristig bei Tottenham

Abwehrmann Jan Vertonghen (33) und Ersatzkeeper Michel Vorm (36) haben ihre zum 30. Juni auslaufenden Verträge bei Tottenham Hotspur kurzfristig verlängert. Wie die Londoner mitteilen, bindet sich das Duo bis zum Saisonende an den Klub.

Hintergrund: Da der Spielbetrieb in der Premier League nach der Coronapause erst kürzlich wieder aufgenommen wurde, wird sich die aktuelle Saison mindestens noch bis in den August hinein ziehen.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS