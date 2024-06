Chelsea-Stürmer Broja: Weitere Spur in die Bundesliga

Bei seinem Jugendklub konnte sich Armando Broja bislang nicht durchsetzen. Entsprechend wurde der 22-jährige Mittelstürmer vom FC Chelsea in der Rückrunde beim FC Fulham untergebracht. Doch das dritte Leihgeschäft in vier Jahren verlief nicht wie erhofft: Auch bei den Cottagers kam der Neuner so gut wie gar nicht zum Zug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer könnte der bis 2028 an die Blues gebundene Albaner einen Tapetenwechsel anstreben. Zu den zahlreichen Interessenten – Broja soll unter anderem den VfB Stuttgart, den AC Mailand, die AS Monaco, die Wolverhampton Wanderers, den FC Everton und Crystal Palace auf den Plan gerufen haben – gesellt sich nun nach Informationen des ‚kicker‘ der nächste Bundesligist.

Lese-Tipp

Neuer Innenverteidiger: Bayern blickt zu Chelsea

Die Rede ist vom VfL Wolfsburg, der sich auf der Suche nach einem neuen Goalgetter befindet. Die geringe Torausbeute des 21-fachen Nationalspielers (ein Tor in 21 Einsätzen) hat zwar dafür gesorgt, dass die Blues die aufgerufene Ablöse von 60 Millionen auf rund 35 Millionen Euro angepasst haben. Aber auch das neue Preisschild hat es für einen deutschen Klub in sich. In den Verhandlungen könnte ein ehemaliger Weggefährte des EM-Fahrers behilflich sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reunion mit Hasenhüttl?

In der Autostadt würde Broja nämlich nicht nur auf unbekannte Gesichter stoßen: VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl coachte den gebürtigen Engländer bereits in der Saison 2021/22 beim FC Southampton. Damals erzielte Broja neun Treffer in 38 Partien. Bekommt Hasenhüttl seinen ehemaligen Schützling wieder in die Spur?