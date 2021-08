Medien: Bueno wechselt zum BVB

Borussia Dortmund hat angeblich erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Sportzeitung ‚DxT Campeón‘ berichtet, hat Guille Bueno von Deportivo La Coruña bereits beim BVB unterschrieben. Der 19-jährige Linksverteidiger war eigentlich für die erste Mannschaft des spanischen Drittligisten eingeplant, schlug nun aber offenbar den Weg in Richtung Deutschland ein.

Bueno wurde in den vergangenen Testspielen schon aus dem Kader gestrichen. In dieser Zeit schloss er dem Bericht zufolge den Wechsel in den Ruhrpott ab. Bei den Borussen wird der junge Spanier womöglich zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant, die seit dieser Saison in Liga drei spielt.