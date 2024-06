Überraschung: Georgien folgt Portugal & Türkei ins Achtelfinale

Die Teams der Gruppe F trugen am heutigen Mittwochabend den Kampf um die letzten Achtelfinal-Tickets aus. Tschechien traf in Hamburg auf die Türkei, Georgien in Gelsenkirchen auf Portugal. Die wackeren Kaukasier erwischten gegen Cristiano Ronaldo und Co. einen Traumstart: Bereits in der zweiten Spielminute entwischte Superstar Khvicha Kvaratskhelia der portugiesischen Abwehr und traf per Flachschuss trocken zum 1:0.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Schock für die Portugiesen, die aber schnell das Heft des Handelns übernahmen und wie erwartet das Spiel dominierten. In nahezu allen Statistiken war Portugal überlegen, doch CR7 und seine Nebenleute blieben glücklos vor dem georgischen Tor. Georgien rettete sich mit der knappen Führung in die Pause.

Lese-Tipp

EM-Gegner Dänemark: Das erwartet das DFB-Team

Georgien kocht Portugal ab

Nach der Halbzeit kam die Mannschaft von Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol der faustdicken Überraschung immer näher. Portugal-Verteidiger Antonio Silva kam einen kurzen Moment zu spät und traf das Bein von Gegenspieler Lochoshvili im Strafraum. Das logische Resultat nach VAR-Einsatz: Elfmeter. Mikautadze schob sicher ein und brachte den Underdog tatsächlich 2:0 in Front (57.). Die enttäuschenden Portugiesen kamen nicht mehr heran – riesengroßer Jubel bei den Georgiern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange Zeit zäh ging es parallel in Hamburg zu. Etwas besser traten zunächst die Tschechen auf, obwohl Mittelfeldspieler Barak früh mit Gelb-Rot vom Platz flog (20.). Nach der Pause avancierte die Türkei in Überzahl zur besseren Mannschaft. Das umjubelte 1:0 erzielte Kapitän Calhanoglu technisch stark aus spitzem Winkel (51.). Obendrein verletzte sich Tschechien-Keeper Staniek bei einer vorherigen Parade an der Schulter und musste durch den Leverkusener Matej Kovar ersetzt werden.

Tosun macht alles klar

Die Türken blieben brandgefährlich, doch die zehn Tschechen auf dem Platz hielten tapfer dagegen und kamen nach einem Patzer des türkischen Keepers Mert Günok tatsächlich zum 1:1 durch Kapitän Soucek (66.). Plötzlich war das Spiel wieder offen, Tschechien trat trotz der Unterzahl phasenweise sogar überlegen auf. Das letzte Wort in einer hitzigen Partie mit 16 (!) Gelben Karten hatte allerdings die Türkei. Kurz vor Schluss vollendete Tosun einen Konter zum 2:1 (90.+4).

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Gruppenerster setzten sich die Portugiesen dank zweier Siege durch, die Türken zogen mit ebenfalls zwei Siegen als Zweite ins Achtelfinale ein. Die in allen drei Spielen mitreißenden Georgier sicherten mit vier Punkten Platz drei und sensationell ein weiteres Achtelfinalticket. Die viertplatzierten Tschechen müssen die Heimreise antreten.