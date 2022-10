Dortmund sichert Punkt gegen Sevilla | Eine Fünf für den BVB

Nach einer ersten Abtastphase waren es die Gäste, die sich zunächst aktiver um die Spielkontrolle bewarben. Der neue Trainer Jorge Sampaoli gab seinem Team offenbar die Taktik mit auf den Weg, mit einer Verschleppung des Tempos die Euphorie im Signal Iduna Park zu brechen.

So waren es die Andalusier, die die größere Torgefahr ausstrahlten und mit einem Standard die Führung erzielten. Nach einer halben Stunde wurde der BVB aktiver, baute von Minute zu Minute die Dominanz auf und verdiente sich so die 1:1-Führung durch Jude Bellingham.

BVB lässt nicht nach

Nach der Pause blieb der Gastgeber am Drücker und hielt den Druck auf die Spanier konstant hoch. Die dadurch resultierenden Fehler im Spielaufbau konnte der BVB aber nicht nutzen.

Auf der Gegenseite war es Sevilla, das in Person von Erik Lamela erneut nach einer Standard die abermalige Führung erzielen musste, allerdings am starken Gregor Kobel (67.) scheiterte.

Torfolge

0:1 Nianzou (18.): Der Ex-Bayer besorgt die Führung. Rakitic bringt einen Freistoß von halblinks perfekt in den Strafraum, wo der Innenverteidiger an der Abseits-Grenze lauert und energisch in den Kopfball geht. Kobel hat gegen den platzierten Ball keine Chance.

1:1 Bellingham (35.): Über Malen läuft über links der Dortmunder Angriff. In zentraler Position kommt Bellingham an den Ball, der mit einem cleveren Pass rechts Meunier findet. Der nimmt den Ball etwas unsauber an, bekommt die Kugel aber zurück auf Bellingham geflankt, der noch abgefälscht von Nianzou einschiebt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

46‘ Guerreiro (2,5) für Rothe

64‘ Moukoko für Modeste

71‘ Reyna für Malen

71‘ Hazard für Adeyemi

83‘ Schlotterbeck für Meunier