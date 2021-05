Bayern bindet Abwehrtalent Lawrence

Der FC Bayern verlängert den Vertrag von Nachwuchsverteidiger Jamie Lawrence (18) um zwei weitere Jahre. Wie der Rekordmeister mitteilt, ist der Innenverteidiger nun bis Sommer 2024 an den Verein gebunden. „Jamie hat sich in der laufenden Drittliga-Saison kontinuierlich weiterentwickelt und ist zur festen Größe in unserer U23 geworden“, lobt Bayern-Campusleiter Jochen Sauer, „wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft auch in den nächsten Jahren beim FC Bayern sieht.“

Lawrence ist gebürtiger Münchner und seit 2017 Teil der Bayern-Jugend. Beginnend bei der U16 hat er sich bis in die zweite Mannschaft des Deutschen Meisters hochgearbeitet und in der laufenden Saison 28 Einsätze in der dritten Liga bestritten. Bislang lief der Zwei-Meter-Mann zweimal für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf.