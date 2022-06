Lukaku: Neue Verhandlungsrunde heute

Inter Mailand forciert weiter die geplante Rückholaktion von Torjäger Romelu Lukaku (29). Laut Fabrizio Romano stehen heute weitere Gespräche mit dem FC Chelsea über die Konditionen für das anvisierte Leihgeschäft an.

Bislang habe Inter fünf Millionen Euro Gebühr plus zwei Millionen an Boni geboten. Die Blues fordern dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro. Eine zeitnahe Einigung wäre also eine Überraschung.