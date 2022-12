Mainz-Manager Schmidt: Winter-WM „wird Wechsel vorantreiben“

Martin Schmidt ist sich sicher, dass die zurückliegende Winter-WM große Auswirkungen auf den anstehenden Transfermarkt haben wird. „Wir werden garantiert viele Wechsel in die Top-5-Ligen sehen“, schätzt der Sportdirektor von Mainz 05 im ‚Bild‘-Interview, „dieses Präsentieren der Spieler gabs zu diesem Zeitpunkt noch nie. Wenn sonst ein Turnier ansteht, sagen die Berater immer, wir reden danach. Das war jetzt anders und wird Wechsel vorantreiben.“

In Mainz rechnet der Kaderplaner aber zunächst nicht mit großen Veränderungen. „Es ist unwahrscheinlich, dass am 2. Januar ein Spieler von der WM hier aufschlägt“, so Schmidt, der aber unterstreicht: „Es ist nicht so, dass wir einen Spieler gesehen haben, bei dem wir dann erst angefangen haben zu telefonieren. Wenn es Spieler gab, hatten wir schon vorher einen Fuß in der Tür.“

