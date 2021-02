„Dann muss ich überlegen“: Delaney lässt BVB-Zukunft offen

Thomas Delaney macht seine Zukunft bei Borussia Dortmund vom Trainer abhängig. In einer Medienrunde am Mittwoch ließt der Däne durchblicken: „Ich bin sehr zufrieden in Dortmund. Aber ich weiß auch nicht, was nächstes Jahr passiert. Ich glaube, dass wir erst reden können, wenn ich die Zukunft kenne.“ (zitiert via ‚kicker‘)

Delaney fügte hinzu: „Ich will spielen, und wenn ein Trainer kommt, der sagt, dass er woanders bessere Spieler als mich gefunden hat, muss ich überlegen.“ Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim BVB ist noch bis 2022 datiert. Entsprechend akut sind Gespräche über eine Verlängerung. Delaney will sich aber nicht treiben lassen.

2018 war der heute 29-Jährige für 20 Millionen Euro von Werder Bremen nach Dortmund gekommen. Bislang lief er 72 Mal in schwarz-gelb auf, erzielte vier Tore und gab zehn Vorlagen. Der aktuelle Trainer Edin Terzic schätzt an Delaney auch dessen Arbeit gegen den Ball: „Er kann unsere Defensive stabilisieren und die des Gegners destabilisieren.“