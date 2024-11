Topklubs jagen Ajax-Talent Rensch

Devyne Rensch von Ajax Amsterdam ist in den Fokus zahlreicher europäischer Topklubs geraten. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge sind der FC Barcelona, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Ajax will den 21-Jährigen halten und hat ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, ein Abgang scheint aktuell jedoch wahrscheinlicher.

Rensch, der seit 2016 beim Hauptstadtklub unter Vertrag steht, gehört bei Ajax zum absoluten Stammpersonal. Zuletzt wurde der Rechtsfuß nach über drei Jahren erstmals wieder für die niederländische A-Nationalmannschaft berufen und absolvierte gegen Bosnien-Herzegowina (1:1) sein zweites Länderspiel für die Elftal.