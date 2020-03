Bundesliga mit Zuschauern „nicht realistisch“

Die Partien der Bundesliga werden in den kommenden Wochen wegen des Ausbruchs des Coronavirus' wohl ohne Zuschauer stattfinden. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sagte der ‚Bild‘ in einem Live-Talk: „Wir alle wünschen uns eine Bundesliga, die abläuft, wie man sie kennt. Mit vollen Stadien. Das ist vorerst in Frage gestellt. Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch.“

Dass ein Spieltag komplett abgesagt werde, sei nicht geplant, so Seifert: „Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen.“ Und weiter: „Eine Spielpause ist illusorisch. Das bringt nichts. Das ist nicht zu Ende gedacht. Da gibt es Verträge, sportliche Konsequenzen. Abstiege und Aufstiege. Wir brauchen den geregelten Spielbetrieb. Aufzuhören ist keine Option. Wir brauchen Mitte Mai eine Tabelle, damit die Klubs planen können.“