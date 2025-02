Mit Einschränkung: Rückendeckung für Rose

Marcel Schäfer ist weiter von einem Turnaround bei RB Leipzig unter dem aktuellen Trainer Marco Rose überzeugt. Das stellte der Geschäftsführer Sport des Brauseklubs in einer Medienrunde am Dienstagmittag klar: „Ich glaube total an die Konstellation. Ich glaube ans Trainerteam und an die Mannschaft.“ Gleichzeitig betonte der 40-Jährige jedoch, dass die kommenden Wochen für den Klub und das Trainerteam entscheidend sein werden: „Der Februar ist ein sehr wichtiger Monat, um den Grundstein zu legen in den beiden Wettbewerben, in denen wir noch sind. Was die Leistung auf dem Platz betrifft, gibt es deutlich Luft nach oben. Das war nicht das, was RB Leipzig als Bild abgeben sollte.“

Leipzig konnte in den vergangenen sechs Bundesligaspielen nur einen Sieg feiern und verabschiedete sich nach einigen sehr schwachen Spielen und mit nur drei Punkten sang- und klanglos aus der Champions League. In der Bundesliga trifft die Rose-Elf in den kommenden Partien auf den FC St. Pauli, den FC Augsburg und den 1. FC Heidenheim. Gegen die Klubs aus der unteren Tabellenhälfte sind drei Siege eigentlich Pflicht, um den für die neuerliche Champions-League-Qualikation so wichtigen vierten Platz zu festigen. Zudem geht es im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg. Auch hier ist ein Erfolg bei den RB-Bossen fest eingeplant.