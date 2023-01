Salzburg holt Gloukh

RB Salzburg hat mal wieder ein hoffnungsvolles Offensivtalent an Land gezogen. Wie der österreichische Serienmeister mitteilt, kommt Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv an die Salzach. Der Israeli unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Zuvor war Gloukh unter anderem auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. In der laufenden Saison sammelte der 18-jährige Spielmacher schon 14 Scorerpunkte in 23 Spielen. Nun fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse von sieben Millionen Euro.

