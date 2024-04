Hannover macht Offensivtalent Chakroun zum Profi

Husseyn Chakroun steigt bei Hannover 96 weiter auf. Wie die Niedersachsen mitteilen, wurde der 19-jährige Offensivspieler mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Husseyn unterschreibt einen bis 2026 gültigen Vertrag. Bei der U23 glänzte Chakroun in dieser Saison mit sechs Treffern und zehn Torvorlagen und empfahl sich so für höhere Aufgaben. Erst im vergangenen Jahr war der Youngster vom JFV Calenberger Land in den 96-Nachwuchs gewechselt.

Sportdirektor Marcus Mann sagt über den Spätstarter: „Husseyn hat sich in seiner ersten Saison in der U23 sofort als Stammspieler etabliert und mit seinen Leistungen zu den guten Ergebnissen in der Regionalliga beigetragen. Wir sehen noch einiges Potenzial bei ihm und freuen uns, ihn an seinen Heimatklub binden zu können. Husseyn ist ein Beispiel, dass es nicht den einen Zeitpunkt gibt, um den Weg in die 96-Akademie zu gehen. Bei ihm war es genau richtig, dass er etwas später zu uns gekommen ist.“