Klimowicz nach Bielefeld

Mateo Klimowicz wechselt in die zweite Liga. Vom VfB Stuttgart geht es für den offensiven Mittelfeldspieler zu Arminia Bielefeld. Klimowicz unterschreibt einen Leihertrag bis zum Saisonende. Der 22-Jährige kam beim VfB in der neuen Saison noch nicht zum Einsatz. Der deutsche U21-Europameister von 2021 war vor drei Jahren für 1,7 Millionen Euro vom argentinischen Klub Instituto AC nach Stuttgart gewechselt.

Vor seinem Wechsel zur Arminia hat Klimowicz noch seinen Vertrag in Stuttgart bis 2025 verlängert. Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Mateo kam zuletzt nicht auf die Einsatzzeiten, die für einen Spieler in seinem Alter wichtig sind. Bei Arminia Bielefeld bietet sich ihm diese Möglichkeit, deshalb ist die Leihe für alle Beteiligten sehr sinnvoll. Unsere Vertragsverlängerung mit Mateo unterstreicht, dass er in unseren Planungen eine wichtige Rolle spielt.“