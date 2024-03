Chelsea: Neuer Vertrag für Palmer?

Cole Palmer überzeugt mit herausragenden Leistungen beim FC Chelsea, bald könnten diese mit einem neuen Vertrag belohnt belohnt werden. Laut einem Bericht des ‚Daily Star‘ wollen die Blues dem Youngster noch vor der EM im Sommer ein neues lukratives Arbeitspapier vorlegen. Palmers aktueller Kontrakt ist noch bis 2030 datiert. Eine erneute Unterschrift würde also weniger auf die Vertragslänge und mehr auf das Gehalt des 21-jährigen Offensivspielers abzielen.

Bislang verdient der ehemalige Manchester City-Profi dem Bericht zufolge umgerechnet rund 88.000 Euro pro Woche. Ab der kommenden Saison könnten es rund 175.000 Euro werden – eine Summe, die seinen Leistungen innerhalb des Teams eher gerecht wird. Denn Palmer, der vor der Saison für 42 Millionen Euro von ManCity kam, hat sich an der Stamford Bridge zum Unterschiedsspieler für die Blues entwickelt, kommt in dieser Saison bislang auf 28 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen.