Gerücht: US-Talent Fletcher zum BVB

Borussia Dortmund hat offenbar ein US-amerikanisches Talent an der Angel. Wie ‚Fox Sports‘-Journalist Keith Costigan berichtet, wird sich Kristian Fletcher den Schwarz-Gelben anschließen. Der 16-jährige Offensivspieler war vor wenigen Wochen als Probespieler bei Manchester United zu Gast, scheinbar hatte der BVB hinsichtlich der Perspektive aber die besseren Argumente.

Fletcher war Teil der Bethesda Academy, die in Amerika einen hervorragenden Ruf in Sachen Jugendarbeit genießt und zum MLS Next-Ausbildungsprogramm gehört. Für die in Bethesda ortsansässige Landon High School lief der Teenager als Angreifer auf.