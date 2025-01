Wolverhampton: Topklubs jagen Gomes

João Gomes steht auf dem Zettel diverser englischer Schwergewichte. Wie die ‚Sun‘ berichtet, bekunden der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs von den Wolverhampton Wanderers. An die Wolves ist der 23-Jährige noch langfristig bis 2028 gebunden.

Neben Matheus Cunha (25) gehört Gomes zu den absoluten Leistungsträgern der Wolves und konnte sich in der Hinrunde ins Rampenlicht spielen. Der Brasilianer (neun Länderspiele) stand in jedem Pflichtspiel, in dem er im Kader war, von Beginn an auf dem Platz. Zudem gelangen ihm als zentraler Mittelfelspieler zwei Tore und eine Vorlage.