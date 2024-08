SCF & FCN: Einigung über Yilmaz-Leihe

Berkay Yilmaz wird diese Saison aller Voraussicht nach in der 2. Bundesliga verbringen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben der SC Freiburg und der 1. FC Nürnberg Einigung über eine zweijährige Leihe des 19-jährigen Linksverteidigers erzielt. Seinen Vertrag beim Sportclub verlängert Yilmaz in diesem Zuge um drei Jahre bis 2028.

Yilmaz wurde zuletzt vier Jahre lang in der Freiburger Fußballschule ausgebildet. In der vergangenen Saison lief er 13 Mal für die zweite Mannschaft in der dritten Liga auf uns sammelte beachtliche fünf Torbeteiligungen. Nun geht es unter Miroslav Klose beim FCN weiter.