Gómez: Letzte Station im Ausland?

Die Karriere von Mario Gómez beim VfB Stuttgart wird im Sommer enden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kommen für den 34-Jährigen nur zwei Optionen infrage: Entweder Gómez beendet seine Laufbahn oder er wechselt noch einmal ins Ausland. Sein Vertrag beim VfB läuft aus und wird nicht verlängert. Eine Entscheidung habe der Routinier noch nicht getroffen.

Interesse am Stürmer gab es noch im Winter aus Japan. Nach FT-Infos hatte im November Vissel Kobe seine Fühler nach Gómez ausgestreckt. In der aktuellen Saison traf der Ex-Nationalspieler in 18 Einsätzen in Liga zwei sechsmal.