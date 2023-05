Werder: Fritz plant weitere Verlängerung mit Werner

Beim SV Werder Bremen will man sich bezüglich der langfristigen Zukunft von Cheftrainer Ole Werner Zeit lassen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Clemens Fritz, Leiter Profißball bei Werder, über weitere Vertragsgespräche: „Wir würden gerne mit ihm verlängern. Unser Ziel ist es, das Thema vor dem Start in die neue Saison erledigt zu haben. Die Gespräche mit ihm sind schon fortgeschritten, auch wenn noch nichts perfekt ist.“ Aufgrund des seit dem Wochenende feststehenden Klassenerhalts verlängerte sich Werners Vertrag automatisch um ein Jahr bis 2024.

Am Osterdeich will man mit dem 35-jährigen Coach gerne über 2024 hinaus arbeiten und den Wunsch auch zu Papier bringen. „Er hat mit seinem Trainerteam einen tollen Job gemacht und trägt großen Anteil am Klassenerhalt“, lobt Fritz, „wir haben in den vergangenen beiden Jahren unser Saisonziel erreicht. Da wurden Kader zusammengestellt, mit denen die Ziele des Vereins zu schaffen waren. Deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns in den nächsten Jahren auch gelingen wird.“

