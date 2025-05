Stark deutet Werder-Abgang an

Die Zukunft von Niklas Stark bei Werder Bremen hängt momentan etwas in der Schwebe. Wie der 30-Jährige gegenüber der ‚DeichStube‘ andeutet, ist er aktuell unzufrieden über die ausbleibenden Gespräche zu einer Verlängerung seines nur noch bis 2026 gültigen Vertrags. Wie es weitergeht, wisse der Innenverteidiger selbst nicht: „Keine Ahnung. Die Gespräche werden hoffentlich kommen. Ich versuche, mich jetzt auf das noch ausstehende Spiel zu konzentrieren und dann gucken wir.“

Ob er selbst in der Angelegenheit proaktiv auf den Verein zugehen wolle, wollte Stark nicht beantworten: „Das ist intern, was wir besprechen. Ich will da jetzt nicht reinreden und deswegen lieber nichts dazu sagen.“ Einen Abgang von den Grün-Weißen schließt der zweifache deutsche Nationalspieler jedoch nicht aus: „Die Gespräche sind noch nicht so, dass ich in irgendeine Richtung irgendwas sagen kann.“ Stark war 2022 ablösefrei von Hertha BSC nach Bremen gewechselt und hat bisher 74 Pflichtspiele für den Klub bestritten.