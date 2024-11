„Mache ich eigentlich nicht“: Löws Versprechen an Musiala

Der DFB hat es wohl zu großen Teilen auch Joachim Löw zu verdanken, dass Jamal Musiala (21) heute für Deutschland statt für England spielt. Der ehemalige Bundestrainer erzählte am Sonntagabend jedenfalls im ‚SWR‘, wie er Musiala vom Trikot mit dem Adler überzeugte: „Wir haben im Frühjahr 2021 mit ihm und seiner Mutter gesprochen. Und dann habe ich einem Spieler zum ersten Mal ein Versprechen gegeben. Auch wenn er bei Bayern in dem Moment kein Stammspieler war, sagte ich ihm, dass wenn er sich für uns entscheidet, dann wird er bei der EM 2021 dabei sein. So etwas mache ich eigentlich nicht.“ (zitiert via ‚Bild‘)

Löw hielt Wort und nominierte Musiala für den EM-Kader. Dort wurde der heute 21-Jährige dann mit 18 Jahren und 117 Tage zum jüngsten DFB-Turnierspieler aller Zeiten. Mittlerweile steht Musiala bei 37 Länderspielen und ist gemeinsam mit Florian Wirtz (21) das kreative Herzstück des Teams.