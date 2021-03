Leipzig: Krösche lobt Claudinho

Markus Krösche gibt offen zu, dass er große Stücke auf den 24-jährigen Claudinho vom brasilianischen Klub RB Bragantino hält. „Er ist ein toller Fußballer, ein flinker und wendiger Offensivallrounder. Ein Spieler, der aus dem Bauch heraus spielt. Man wird sehen, wie seine Entwicklung weitergeht“, so der Sportdirektor der Sachsen laut ‚Bild‘.

Leipzig soll bereits ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni für den offensiven Mittelfeldspieler abgegeben haben. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Ajax Amsterdam bot angeblich bereits fixe 15 Millionen Euro. Alles deutet darauf hin, dass Claudinho seine Heimat im Sommer in Richtung Europa verlassen wird.