Alle Parteien einig: Raya vor Arsenal-Wechsel

Der FC Arsenal darf sich über Neuzugang Nummer vier freuen. Auf Kai Havertz (24), Declan Rice (24) und Jurrien Timber (22) folgt David Raya. Mit dem FC Brentford haben die Gunners nach Informationen von Fabrizio Romano Einigung über die Höhe der Ablöse erzielt.

Zuletzt standen umgerechnet 23 Millionen Euro plus 3,5 Millionen Boni im Rau, Romano berichtet über ein Gesamtpaket von fast 35 Millionen Euro. Mit dem Torhüter selbst, der unter anderem auch beim FC Bayern auf dem Zettel stand, war Arsenal bereits vor einiger Zeit übereingekommen.

Treffen wird Raya in London auf den bisherigen Stammkeeper Aaron Ramsdale (25), der in der vergangenen Saison bärenstarke Leistungen zeigte und deshalb auch in diesem Jahr wieder der Favorit auf den Posten als Nummer eins sein dürfte. Brentford wiederum hatte in Person von Mark Flekken (30) bereits einen Nachfolger verpflichtet.