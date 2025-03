Serie A-Coach kritisiert Nagelsmann

Raffaele Palladino hat mit Unverständnis auf die ausgebliebene Nominierung von Robin Gosens (30) im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Nations League-Spiele gegen Italien (20. und 23. März) reagiert. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel gegen Juventus Turin (3:0) stellte der Trainer des AC Florenz klar: „Ich sage es ehrlich: Ich bin über die fehlende Nominierung überrascht. Ich bin nicht Bundestrainer, aber Gosens erlebt eine großartige Saison und punktet auch in der Offensive.“

Nach seinem Wechsel von Union Berlin zurück nach Italien im vergangenen Sommer hat der linke Außenbahnspieler voll eingeschlagen. In bisher 32 Pflichtspielen für die Fiorentina erzielte Gosens fünf Treffer und bereitete sieben weitere vor. „Gosens ist für den AC Florenz ein Kapitän ohne Binde, ein Fixstern für die ganze Mannschaft und einer der besten Verteidiger in der Serie A“, so Palladino.