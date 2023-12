Bayern vor Ort: Palhinha weiter im Fokus

Der FC Bayern hält weiterhin ein Auge auf João Palhinha. Wie ‚90min.com‘ berichtet, waren Vertreter der Münchner beim 5:0-Derbysieg des FC Fulham gegen West Ham United am vergangenen Wochenende anwesend. Von abgeflachtem Interesse des deutschen Rekordmeisters an Palhinha kann also kaum die Rede sein. Und die Bayern-Scouts dürften zufrieden gewesen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Palhinha stand bis zur 80. Minute auf dem Platz und bereitete den 1:0-Führungstreffer durch Raúl Jiménez vor. Für den Sechser war es die erste Saisonvorlage. Gut möglich, dass nicht allzu viele für den Portugiesen hinzukommen. Das Umfeld des 28-Jährigen arbeitet mittlerweile aktiv an einem potenziellen Wintertransfer. Neben den Bayern hat dem Vernehmen nach auch der FC Liverpool Interesse. Beide Topklubs wollen im Winter aber auch neue Spieler für die Verteidigung verpflichten.