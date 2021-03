Leipzig-Flirt Philogene-Bidace vom Markt

Aston Villa schiebt einem Abgang von Toptalent Jaden Philogene-Bidace einen Riegel vor. Wie der Premier League-Klub verkündet, hat der 18-jährige Offensivspieler sein auslaufendes Vertragspapier bis 2024 verlängert. Unter anderem hatte RB Leipzig den Youngster für den Sommer auf dem Einkaufszettel.

„Er hatte ein wirklich gutes letztes halbes Jahr mit einigen hervorragenden Leistungen in der U23, was dazu geführt hat, dass er regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert und kürzlich mit ihr zu Spielen gereist ist. Wir sind sehr gespannt, wie sich Jaden in den nächsten Jahren entwickelt“, freut sich Akademie-Leiter Mark Harrison.

