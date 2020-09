Karaman äußert Wechselwunsch

Kenan Karaman würde Fortuna Düsseldorf gerne verlassen. Gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur ‚DHA‘ legt der 26-Jährige Anfragen anderer Klubs offen: „Mein Vertrag läuft 2021 aus. Ich werde am Ende der Saison ablösefrei sein, aber einige Teams haben bereits jetzt Interesse und haben dies meinem Berater mitgeteilt.“ Darüber hinaus offenbarte der Angreifer, gerne noch einmal in die türkische Süper Lig wechseln zu wollen: „Ich sehe mich in meiner Karriere durchaus noch einmal in der Türkei. Ich werde keinen Namen nennen, aber es gibt Vereine, die interessiert sind,“.

Des Weiteren kritisiert Karaman die Fortuna für die unrealistischen Ablösevorstellungen: „Ich kann nicht sagen, dass Düsseldorf mir bislang entgegengekommen ist. Ehrlich gesagt, haben sie keine sehr logischen Erwartungen an einen Wechsel. Erst wenn sie diese auf ein vernünftiges Niveau bringen, können sich meine Chancen auf einen Transfer verbessern, da ich nicht glaube, dass ihre aktuellen Vorstellungen den Marktbedingungen entsprechen.“