„Kleine Tendenz“: Tresoldi vor Hannover-Abschied?

Bei Nicolò Tresoldi von Hannover 96 könnte sich ein baldiger Wechsel zu einem Bundesligisten anbahnen. Gegenüber Medienvertretern gibt der Mittelstürmer zu Protokoll: „Es ist immer ein Ziel von jedem Spieler, Bundesliga zu spielen. Ob es im Sommer so weit sein wird, werden wir sehen. Ich will jetzt nichts über meine Zukunft sagen. Es gibt aber eine kleine Tendenz.“

Der 20-Jährige, der das Interesse von Eintracht Frankfurt und des FC Brügge auf sich gezogen haben soll, könnte bei der anstehenden U21-Europameisterschaft (11. bis 28. Juni) mit dem DFB weiter Eigenwerbung betreiben. „Ich möchte Gas geben und so gut wie möglich spielen. Ich glaube schon, dass dieses Turnier ein Schaufenster sein kann“, betont Tresoldi, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison mit sieben Treffern in 34 Einsätzen bester 96-Torjäger war.