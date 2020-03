Fix: Howard verpflichtet sich selbst

Tim Howard kehrt noch einmal ins Profigeschäft zurück. Nachdem der 40-jährige Torhüter bereits 2019 sein Karriereende verkündet hatte, feiert er nun beim amerikanischen Zweitligisten FC Memphis sein Comeback. Dort fungiert er zugleich als Miteigentümer und Sportdirektor. Wenn man so will, hat sich der langjährige amerikanische Nationalspieler demnach selbst verpflichtet. Nach eigener Aussage sei „die Besessenheit nach Fußball“ verantwortlich für seine Entscheidung, noch einmal die Stollenschuhe zu schnüren.

In seiner Karriere spielte er unter anderem für Manchester United und den FC Everton. Für die Toffees bestritt Howard 413 Spiele. Legendär ist sein Premier League-Treffer, den er 2012 gegen die Bolton Wanderers erzielte. Begünstigt durch starken Wind landete ein Abschlag des Amerikaners nach einmaligem Aufkommen im Tor der Trotters. Am Sonntag startet er nun mit seinem neuen Team in die Saison.

✍️ | We are delighted to announce that we have signed @TimHowardGK, pending League and Federation approval.#DefendMemphis