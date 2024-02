United will zwei Bayern-Stars | Verliert Pochettino die Mannschaft?

United-Transferoffensive im Sommer?

Das Wintertransferfenster hat noch nicht einmal eine Woche geschlossen, da beschäftigt sich Manchester United offenbar schon mit potenziellen Verstärkungen für den Sommer. Laut ‚ESPN‘ richten die Red Devils dabei ihr Augenmerk auf Spieler, deren Arbeitspapiere nur noch für ein Jahr gültig sind, dementsprechend 2025 auslaufen. Ausreichend Budget steht dem Bericht zufolge für einige Neuzugänge zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In diesem Kontext nennt ‚ESPN‘ mit Mittelfeldmotor Joshua Kimmich (28) und Linksverteidiger Alphonso Davies (23) unter anderem zwei Profis vom FC Bayern, betont aber auch, dass der kanadische Flügelflitzer im Falle eines Bayern-Abschieds einen Wechsel zu Real Madrid präferiere. Darüber hinaus soll United auch die Fühler nach Mittelstürmer Jonathan David (24/OSC Lille) und Mittelfeldspieler Khéphren Thuram (22/OGC Nizza) ausstrecken, die im Juli ebenfalls in ihr letztes Vertragsjahr gehen.

Lese-Tipp

Medien: Bayern mischt bei Rigg mit

Pochettino am Pranger

Der FC Chelsea läuft den Erwartungen weit hinterher. Auch mit Ausgaben von über einer Milliarde Euro in den vergangenen zwei Jahren haben die Blues es nicht zurück in die Riege der englischen Topklubs gebracht. Insbesondere die Kritik an Mauricio Pochettino nahm in den vergangenen Wochen und Monaten zu, Platz elf in der Liga spricht Bände. Seine Zeit an der Stamford Bridge könnte bald zu Ende gehen, wenn der sportliche Turnaround nicht zeitnah gelingt. Mittlerweile soll der Cheftrainer sogar teilweise den Rückhalt der Mannschaft verloren haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge wird die Kompetenz von Pochettino und seinem Staff von einigen Profis in Frage gestellt. Der Übungsleiter sei in taktischer Hinsicht limitiert, einige Schützlinge würden sich mehr Input wünschen, mehr Ideen und eine klarere Spielphilosophie. Dennoch kommt für die Vereinsbosse laut dem Sportportal derzeit noch keine Trennung von dem 51-jährigen Argentinier in Frage. Erst in Anschluss an die laufende Spielzeit soll eine Entscheidung getroffen werden.