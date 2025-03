FC Bayern: Große Huijsen-Konkurrenz

Der FC Bayern ist längst nicht der einzige Verein, der die Fühler nach Dean Huijsen ausstreckt. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge steht der 19-jährige Innenverteidiger auch bei Real Madrid, dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Newcastle United auf dem Zettel.

Huijsen kann den AFC Bournemouth im Sommer per Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verlassen. Erst vor der Saison war der in Amsterdam geborene spanische U21-Nationalspieler für 15 Millionen von Juventus Turin zum Premier League-Klub gewechselt.