„Acht oder neun Spieler“: Rolfes will mehr Eigengewächse

Bayer Leverkusen möchte in Zukunft verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. „Wir haben aktuell nur zwei Spieler in unserem Kader, die aus unserer Nachwuchsabteilung kommen. Wenn wir unser aktuelles sportliches Niveau halten könnten, aber fünf, sechs, sieben, acht oder neun Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader hätten, wäre das fantastisch“, so der Geschäftsführer Sport im Gespräch mit dem englischen ‚Sky Sports‘, „ich denke, das würde dem ganzen Klub einen Schub geben, was Entwicklung und Identität betrifft. Es ist ein langfristiges Projekt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rolfes sieht die Leverkusener auf einem guten Weg: „Wir machen in unserer Nachwuchsarbeit große Schritte nach vorne und haben viele U-Nationalspieler. Vor fünf Jahren hatten wir vielleicht zwei oder drei, jetzt sind es fast 20. Wir verbessern uns, aber wir müssen beweisen, dass wir in der Lage sind, unsere Talente zu entwickeln.“ Eine Maßnahme, die die Werkself bislang ergriffen hat, ist beispielsweise die frühe Verpflichtung von Toptalenten wie Andrea Natali (16), der im Sommer vom FC Barcelona kam. Zudem hat die Nachwuchsabteilung in Person von Jefta Bresser (53) einen neuen Chef, der einige alte Strukturen und Arbeitsweisen veränderte, um klubinterne Talente besser betreuen zu können.