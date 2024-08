Rekordeinkauf: Heidenheim holt Dorsch zurück

Niklas Dorsch (26) verschlägt es zum 1. FC Heidenheim. Der Bundesligist stattet den zentralen Mittelfeldspieler mit einem Arbeitspapier bis 2028 aus. Mit dem FC Augsburg wurde zwei Jahre vor Vertragsende eine kolportierte Ablöse über 3,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt. Damit avanciert Dorsch zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte – Tim Kleindienst (28) wurde 2021 für die gleiche Summe von der KAA Gent losgeeist.

„Dorschi kam damals als Talent vom FC Bayern München zum FCH. Schon in den zwei Jahren bei uns hat er sich, trotz seines damals jungen Alters, sofort zum absoluten Leistungsträger entwickelt und ist dann bei seinen weiteren Stationen in Gent und Augsburg nochmal weiter gereift“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsboss.

Dorsch selbst fügt an: „Es fühlt sich gut an, wieder zurück beim FCH zu sein. Ich habe hier auf dem Schlossberg zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Ich war auch nach meinem Abschied aus Heidenheim immer wieder mit Holger Sanwald und Frank Schmidt in Kontakt. Jetzt hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, wieder zum FCH zurückzukehren. Da musste ich dann nicht lange überlegen. Ich freue mich, künftig wieder in der Voith-Arena aufzulaufen.“

Dorsch, der unter anderem beim FC Bayern ausgebildet wurde, hatte schon zwischen 2018 und 2020 für den Conference League-Vertreter in der zweiten Liga gegen den Ball getreten. Nach einem Jahr in Gent zog es ihn 2021 zurück nach Deutschland in die Fuggerstadt. Dort konnte sich der frühere deutsche U-Nationalspieler nicht nachhaltig durchsetzen. Das soll gut 100 Kilometer nördlicher wieder anders laufen.