Neustart bei Ex-Klub: BVB verleiht Haller erneut

Sébastien Haller wird den Rest der Saison nicht mehr beim spanischen Klub CD Leganés verbringen. Nach überschaubaren Einsatzminuten ohne erzielten Treffer versucht es der 30-jährige Mittelstürmer von Borussia Dortmund nun in der Eredivisie. Der FC Utrecht vermeldet die Leihe des Angreifers offiziell, eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Die Leihe bei Leganés wurde zuvor abgebrochen.

Für den niederländischen Erstligisten ging Haller bereits zwischen 2015 bis 2017 auf Torejagd und erzielte in 98 Spielen 51 Treffer. Im Anschluss wechselte er in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt und wurde dort Teil der berühmten Büffelherde der Adler.

An den BVB ist Haller noch bis 2026 gebunden, spätestens seit der Verpflichtung von Serhou Guirassy hat der Rechtsfuß aber in Dortmund keine Zukunft mehr. Bei der Borussia hofft man, dass Haller noch einmal an frühere Leistungen anknüpfen kann. Andernfalls müssen die Schwarz-Gelben bei ihrem 31-Millionen-Einkauf ein dickes Transferminus hinnehmen.