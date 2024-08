St. Pauli: Saad-Verbleib weiter offen

Kurz vor Saisonstart ist die Zukunft von Elias Saad am Millerntor nach wie vor offen. Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte der Linksaußen den FC St. Pauli noch im laufenden Transferfenster verlassen, sofern ein passendes Angebot eintrudelt. Dem Bezahlsender zufolge besteht „großes Interesse“ am 24-Jährigen, der vergangene Saison neun Scorerpunkte in 30 Ligaspielen zum Aufstieg der Hamburger beitrug. FT hatte bereits exklusiv vom Interesse von Union Berlin berichtet.

Saad wäre ‚Sky‘ zufolge aber bei den meisten Klubs erst dann ein konkretes Thema, sofern sich noch auf der Abgabeseite etwas tut und ein Herausforderer für etablierte Kräfte gesucht wird. Nach FT-Informationen ist Saad noch bis 2026 an St. Pauli gebunden. Entsprechend wäre eine adäquate Ablösesumme nötig, um den Aufsteiger von einem Verkauf zu überzeugen. Aus dem europäischen Ausland haben der FC Getafe und der FC Southampton Saad im Visier.