Vertrag enthüllt: So viel verdient Lewandowski in Barcelona

24 Millionen Euro Gehalt waren Robert Lewandowski beim FC Bayern dem Vernehmen nach nicht genug. Details aus dem Vertragswerk beim FC Barcelona zeigen nun deutlich die Gründe auf.

Der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ hat das Arbeitspapier des Stürmers aufgedeckt. Finanziell beginnt das Abenteuer in Katalonien vergleichsweise moderat. In dieser Spielzeit streicht Lewandowski 20 Millionen Euro brutto ein. Das Salär steigt aber automatisch an.

Lewy verdient 2024/25 32 Millionen

Demzufolge bekommt der 34-Jährige in der kommenden Spielzeit 26 Millionen Euro ausgezahlt, ein Jahr später gar 32 Millionen Euro. Im letzten Vertragsjahr sinkt das Gehalt wieder auf 26 Millionen Euro. Durchschnittlich belaufen sich die Bezüge auf 26 Millionen Euro.

Darüber hinaus enthält der Vertrag einige Bonusvereinbarungen. Für den Gewinn der Meisterschaft streicht Lewandowski 600.000 Euro zusätzlich ein. Erreicht Barça das Triple, werden weitere zwei Millionen Euro fällig.

Barcelona hat Sonderkündigungsrecht

Barça hat sich allerdings zumindest eine kleine Hintertür einbauen lassen. Sollte Lewandowski in seinem vorletzten Vertragsjahr weniger als 55 Prozent der Spiele bestreiten, verfügt der Klub im Sommer 2025 über ein einseitiges Kündigungsrecht.

Der Pole seinerseits kann zu jederzeit den Vertrag einseitig aufkündigen, sollte er vorzeitig seine Karriere beenden wollen. Will er aber für einen neuen Klub spielen, greift die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.