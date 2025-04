Werder bestätigt Burke-Abgang

Oliver Burke kehrt dem SV Werder Bremen nach drei Jahren den Rücken. Wie der Nordklub vermeldet, wird der 28-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der Offensivspieler habe die Werder-Verantwortlichen am heutigen Mittwochvormittag darüber informiert, das vorgelegte Vertragsangebot nicht anzunehmen.

Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder, sagt: „Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten. Zumal wir in den letzten Gesprächen mit unserem Angebot auch den zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen und die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen haben. Anscheinend gibt es aber ein Angebot, das sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere.“

Dabei handelt es sich wohl um die Offerte von Ligakonkurrent Union Berlin. Dem Vernehmen nach absolvierte Burke bereits am gestrigen Dienstag den obligatorischen Medizincheck bei den Köpenickern. „Die Möglichkeit, weitere Anpassungen vorzunehmen, hatten wir aufgrund von Olivers Entscheidung leider nicht mehr“, sagt Fritz weiter. Grundsätzlich „können und wollen wir auch nicht alles mitgehen“.

Burke kam an der Weser in den zurückliegenden Monaten immer mehr in Fahrt und avancierte vom Edeljoker zum Startelfspieler. In 24 Einsätzen gelangen dem Angreifer sechs Treffer. Zum Abschied sagt Fritz: „Trotz der Entscheidung sind wir aber davon überzeugt, dass Oli sich bis zum Schluss voll reinhängen und alles für Werder geben wird. Wir wünschen ihm für das, was anschließend kommt, alles Gute.“