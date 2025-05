Köln: Alles klar mit Funkel

Friedhelm Funkel heuert erneut beim 1. FC Köln an. Nach Informationen des ‚Express‘ steht inzwischen fest, dass der 71-Jährige für die restliche Saison in der Domstadt übernimmt. Eine offizielle Bestätigung steht zur Stunde ebenso aus wie die Bekanntgabe, dass Trainer Gerhard Struber beim Zweitliga-Zweiten seinen Hut nehmen muss.

Funkel betreute die Kölner zuletzt für acht Spiele in der Saison 2020/21, in der am Ende der Klassenerhalt per Relegation gelang. Zuvor hatte er den Verein auch schon einmal von 2002 bis 2003 gecoacht. Bis zum vergangenen Sommer stand Funkel beim 1. FC Kaiserslautern an der Seitenlinie.