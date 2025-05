Gittens kündigt BVB-Abschied an – neuer Favorit

Bei Borussia Dortmund muss man sich auf den Abschied von Jamie Gittens einstellen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat der 20-jährige Dribbelkünstler mit dem schwarz-gelben Kapitel längst abgeschlossen. Dem Lokalblatt zufolge ließ Gittens in der Kabine Sätze fallen wie „ich bin eh bald weg“ oder „nächstes Jahr spiele ich auf keinen Fall mehr hier“.

Gegenüber den BVB-Verantwortlichen hatte der Rechtsfuß seinen Wechselwunsch bereits vor einiger Zeit hinterlegt, auch wenn Geschäftsführer Sport Lars Ricken widerspricht: „Das stimmt so nicht. Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich, da ist ein extrem großes Vertrauensverhältnis gewachsen. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem BVB.“

So oder so: Von der vor einigen Monaten noch erträumten dreistelligen Millionenablöse musste man in Dortmund längst abrücken, zu wechselhaft sind die Leistungen des englischen U21-Nationalspielers. Mittlerweile ist eher von 50 bis 60 Millionen Euro die Rede.

Arsenal vorne im Rennen

Ziehen wird es Gittens im Sommer wohl in seine Heimat. Dabei befindet sich offenbar ein neuer Klub in der Pole Position: Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ hat inzwischen der FC Arsenal „die Nase vorn“. Noch vor einigen Wochen hatte der FC Chelsea die besten Karten.