Entscheidung getroffen: Gittens will weg

In der Hinrunde hatten die Fans von Borussia Dortmund wahrlich nicht viel zu lachen. In der Bundesliga lief man den eigenen Ansprüchen weit hinterher und auch im DFB-Pokal strich man bereits in der zweiten Runde die Segel. Lediglich Jamie Gittens schickte sich an, endlich seinen langersehnten Durchbruch zu schaffen. An die Leistungen aus der ersten Saisonhälfte konnte der Flügelspieler jedoch in der Rückrunde bislang nur selten anknüpfen. Eine Trennung im Sommer wird immer wahrscheinlicher.

Laut ‚Sky‘ hat Gittens seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Demnach ist der Brite mit der Entwicklung des Klubs unzufrieden und fühlt sich bereit für den nächsten Schritt. Eine Forderung, die beim BVB auf offene Ohren stößt. Dem Bezahlsender zufolge sind die Schwarz-Gelben einem Verkauf bei einem passenden Angebot nicht abgeneigt. Von den ursprünglich geforderten 100 Millionen Euro ist man an der Strobelallee allerdings inzwischen abgerückt.

Einen Markt soll es für den 20-Jährigen vor allem in seiner Heimat England geben. Doch auch der FC Bayern München ist weiterhin an dem Rechtsfuß interessiert. Einen Transfer zur direkten Konkurrenz würde man sich beim BVB mutmaßlich aber auch unterhalb jener 100 Millionen Euro fürstlich entlohnen lassen.