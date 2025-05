BVB: Neue Details zur Zukunft von Svensson & Süle

Dass Daniel Svensson bei Borussia Dortmund bleibt, deutete sich in den vergangenen Tagen schon an. Wie die ‚Sport Bild‘ jetzt berichtet, wird der 23-Jährige im Gesamtpaket aus Leihgebühr und Kaufoption 7,5 Millionen Euro kosten und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Auch die Personalie Niklas Süle war immer wieder Thema in den Medien. Der 29-Jährige ist mit einem Gehalt von 14 Millionen Top-Verdiener beim BVB und stand in dieser Saison lange auf dem Abstellgleis. Das Problem: Er besitzt noch einen Vertrag bis 2026, der BVB würde kaum einen Abnehmer finden, der das Gehalt des Innenverteidigers auch nur im Ansatz zahlen könnte oder wollen würde.

Doch das ist auch gar nicht mehr nötig. Denn unter Niko Kovac blüht Süle wieder auf, fühlt sich in Dortmund pudelwohl. Der ‚Sport Bild‘ zufolge hat er sich deshalb entschieden, dass er seinen Vertrag beim BVB in jedem Fall erfüllen will und über den Sommer hinaus bei Schwarz-Gelb bleibt. Danach ist aber wohl Schluss, denn wie die ‚Bild‘ heute berichtete, ist bereits beschlossen, dass er keinen Anschlussvertrag mehr erhält.