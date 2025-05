Bundesliga: Die FT-Topelf des 32. Spieltags

Spieler des Spieltags: Alexander Bernhardsson

Im Keller ist noch Licht an bei Holstein Kiel. Das haben die Störche nach dem 32. Spieltag vor allem Angreifer Alexander Bernhardsson zu verdanken. Der Schwede steuerte eine Vorlage und zwei Treffer zum überraschenden 3:1-Auswärtssieg beim FC Augsburg bei. Der Aufsteiger rückt damit auf einen Punkt an den 1. FC Heidenheim heran und kann noch vom Klassenerhalt träumen. Für Bernhardsson, der in dieser Saison mehrfach von Verletzungen ausgebremst wurde, war der Auftritt gegen den FCA die Krönung der vergangenen Wochen mit insgesamt sieben Torbeteiligungen in fünf Partien.

Die FT-Topelf

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick

Heidenheim - VfL Bochum 0:0

Leipzig - FC Bayern 3:3

M‘gladbach - Hoffenheim 4:4

Union Berlin - SV Werder 2:2

St. Pauli - VfB Stuttgart 0:1

Dortmund - VfL Wolfsburg 4:0

Augsburg - Holstein Kiel 1:3

Freiburg - Leverkusen 2:2

Mainz 05 - Frankfurt 1:1