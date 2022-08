Raum erläutert BVB-Gerüchte

David Raum hat Stellung zu den vorangegangenen Gerüchten um einen Wechsel zu Borussia Dortmund bezogen. „Dortmund wurde schon sehr früh in den Medien genannt, da bestand fast noch gar kein Austausch, und dieser Austausch zwischen dem Verein und meinen Beratern wurde auch nie wirklich heiß“, berichtet der Linksverteidiger im Interview mit dem ‚kicker‘. Dennoch habe er sich „das natürlich angehört, ebenso wie ich mir andere Anfragen angehört habe. Aber letztlich hatte mich RB überzeugt und mir das Gefühl vermittelt, dass man mir vertraut.“

Besonders von RB Leipzig überzeugt habe ihn das persönliche Werben Domenico Tedesco, Mario Gómez und Christopher Vivell, die Raum während seines Ibiza-Urlaubs besuchten. „Dass der Trainer nach dem Training in Leipzig losfliegt, um mich zu besuchen und am selben Tag zurückfliegt, um am anderen Morgen wieder das Training in Leipzig leiten zu können, ist sicher nicht selbstverständlich“, erklärt Raum. Er sei „Herzensmensch mit Emotionen, da spielen bei mir solche Dinge schon auch stark mit.“