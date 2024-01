Union-Interesse an Vertessen: „Ende der Diskussion“

Peter Bosz hält nichts von einem möglichen Wechsel von Jorbe Vertessen zu Union Berlin. Geht es nach dem Übungsleiter, soll der Belgier bei der PSV Eindhoven bleiben: „Ich habe gesagt, dass er nicht gehen kann. Für mich ist das Ende der Diskussion. Aber nicht ich, sondern Earnest (Stewart, technischer Direktor des PSV; Anm. d. Red.) redet darüber. Das muss der Verein entscheiden.“, kommentierte der Coach das Interesse der Eisernen an seinem wechselwilligen Flügelspieler auf einer Pressekonferenz.

Union hat für Vertessen bereits ein Angebot über insgesamt fünf Millionen Euro eingereicht. Zwar hat auch der FC Toulouse seine Karten mit einer Offerte in gleicher Höhe noch in der Verlosung, der Rechtsfuß soll jedoch zu einem Wechsel nach Berlin tendieren. Der 23-Jährige hat in Eindhoven starke Konkurrenz auf den Außenbahnen. Mit Johan Bakayoko (20), Hirving Lozano (28) und Noa Lang (24) stehen drei Flügel-Akteure in der Hierarchie vor ihm. Ein Wechsel nach Köpenick könnte da schon eher die erhoffte Spielzeit bringen.