Schmidt unter Feuer | Peps Appell an „Man Kitty“

Benfica in der Krise

In Portugal wird es ungemütlich für Trainer Roger Schmidt. Denn Benfica Lissabon befindet sich nach drei Unentschieden in Serie im Kreuzfeuer der Fans. „Das Luz brennt“, titelt die ‚Record‘ mit Bezug auf das Estadio da Luz. Beim gestrigen 1:1 im Heimspiel gegen Farense war das Maß für die Benfica-Anhänger voll. Die Auswechslung von Mittelfeldstar João Neves wurde mit Buhrufen und Flaschenwürfen in Richtung der Coachingzone begleitet. Nach Abpfiff versuchten zahlreiche Fans den Platz zu stürmen. 20 von ihnen schafften es später sogar in die Tiefgarage des Stadions und belagerten die Autos der Spieler.

Tabellarisch ist die Situation zwar nicht ganz so dramatisch, denn Benfica belegt derzeit noch Platz zwei. Allerdings kann Stadtrivale Sporting den Vorsprung mit einem Sieg auf vier Punkte ausbauen. Darüber hinaus könnte auch noch Erzrivale FC Porto vorbeiziehen. Eine für Benfica-Anhänger unerträgliche Vorstellung. Die ‚O Jogo‘ fragt: „Wie sagt man Krise auf Deutsch?“ Schmidt bot nach dem Spiel sogar seinen Rücktritt an: „Wenn ich nicht gut genug bin, muss ich gehen.“ Nach wochenlanger Dominanz herrscht nun Endzeitstimmung.

Die Meisterkatze wird wach

„Wir haben lange Zeit wie eine Katze gelebt“ – das Statement von Pep Guardiola zur Situation von Manchester City, das sich auf den eigenen Erfolgen ausgeruht hat amüsiert am heutigen Samstag die englische Presse. Diese geizt nicht im Ansatz mit Katzenwortspielen. „Man Kitty“ prangt auf der Titelseite des ‚Mirror‘. Die Fotomontage zeigt Guardiola ganz im Stile eines Bösewichts mit weißer Katze auf dem Schoß. Vier Spiele sind die Skyblues ohne Sieg, eine ungewohnte Schwächephase.

Die zuletzt stotternde Offensive – „Meow-T of Order“ (‚Daily Star‘) – um Bernardo Silva und Erling Haaland sah zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa gar nicht gut aus. „Jetzt will Pep es an den Hatters auslassen“, schreibt der ‚Daily Star‘ weiter. Gemeint ist Aufsteiger Luton Town, der die Skyblues am morgigen Sonntag empfängt. Guardiolas Kampfansage: „Wir gehen zu Luton, ein Team, das wirklich gute Dinge zu macht, werden unser Spiel zu durchsetzen und brechen ihre Dynamik.“ Schwer zu glauben, dass sich der amtierende Meister dort nicht aus seiner Mini-Krise befreien kann.