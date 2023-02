Morddrohungen an Potter | Madrider „Wiedersehen“

Potter erhält Morddrohungen

Der FC Chelsea spielt bislang eine Saison zum Vergessen: Niederlage im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund (0:1) und ein zehnter Platz in der Premier League – weit weg von den eigenen Ansprüchen. Natürlich sind die Fans damit ebenfalls unzufrieden, doch was Trainer Graham Potter nun öffentlich macht, geht zu weit. Sowohl im ‚Mirror‘ als auch im ‚Daily Express‘ ist von Morddrohungen an Potter und dessen Familie zu lesen. „Fans haben mir gesagt, dass sie mich und meine Kinder sterben sehen wollen“, so der englische Coach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derbi madrileño in Spanien

Heute steigt um 18:30 Uhr das Stadtderby zwischen Real Madrid und Atlétio Madrid. Der Tabellenzweite Real will mit einem Dreier gegen Atlético Druck auf den Spitzenreiter FC Barcelona ausüben. In Bezug auf die beiden Youngster Eduardo Camavinga (20) von den Königlichen und Pablo Barrios (19) seitens der Colchoneros spricht die ‚as‘ von einem „Baby-Derby“. Die ‚Marca‘ freut sich auf „das Wiedersehen“ der Madrider Klubs.

Lese-Tipp

Nach Chelsea: Boehly will nächsten Klub übernehmen

Transfer-Gipfel bei Juve

Das Weiterkommen in der Europa League sorgt beim gebeutelten Juventus Turin immerhin für ein bisschen nettere Gesichter. Demnächst soll die konkrete Planung für die neue Saison beginnen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von einem Gipfeltreffen mit Massimiliano Allegri. Der Trainer wird dabei insbesondere auf die Vertragsverlängerung von Ángel Di Maria pochen. Der Weltmeister ist zur Zeit in Topform.